ЗМІ: У Криму мера довели до самогубства

Як розповіла екс-омбудсмен Ніна Карпачова сайту "Новини Крима", саме тут мер міста Малий Маяк перебував після того, як невідомі зловмисники спробували помістити його в психіатричну клініку в селі Строгоновка, де йому кололи якісь незрозумілі препарати.

Як вважає Карпачова, Малик не витримав психологічного тиску.

"У нього були хороші лікарі, вони розуміли, що у нього серйозний нервовий стрес. У нього почався психоз. Просто чоловіка доводять: його доводили до відставки, переслідували. Аналізи були нормальні, але був нервовий зрив, тому що людину загнали. Його зламала система", - заявила Карпачова.

Леоніда Малика 15 листопада викрали невідомі зловмисники і помістили його в Психіатричну клініку №5 села Строгоновка. Карпачова пов'язувала викрадення з тиском на нього через посаду. За її словами, на місце Малика уже давно йде війна.

Нагадаємо, що у травні прокуратура затримала селищного голову Малого Маяка (Велика Алушта) Леоніда Малик і його попередника на цій посаді Рубена Кисельова за перевищення службових повноважень при виділенні землі.

За рішенням суду Малику і Кисельову було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

У серпні прокуратура усунула з посади голову Малого Маяка, але у жовтні сільська рада Малого Маяка повернула посаду усуненому раніше Леоніду Малику.