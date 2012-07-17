Колишньому заступнику мера Алушти дали 5 років

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, крім того, В.Попов не зможе 3 роки обіймати певні посади.

"До кримінальної справи увійшли чотири епізоди злочинної діяльності. Віце-мер отримав гроші за сприяння у виділенні земельних ділянок і розміщення різних об'єктів на набережній курортного міста. При цьому у ряді випадків дії посадовця носили шахрайський характер, оскільки, отримуючи гроші, він не збирався виконувати взяті на себе зобов'язання", - йдеться в прес-релізі.

За рішенням суду 5 років у в'язниці проведе спільник В.Попова, який також позбавлений майна, що належить йому.

Інший співучасник злочинів звільнений від відбування покарання у зв'язку із закінченням термінів давності притягнення до кримінальної відповідальності.