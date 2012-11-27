МЗС: Україна має отримати безвізовий режим з ЄС раніше, ніж Росія

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров, коментуючи сьогоднішнє висловлювання посла з особливих доручень МЗС Російської Федерації Анвара Азімова.

О.Дикусаров зазначив, що Україна засвідчила своє прагнення стати повноправним членом Євросоюзу і проводить «титанічну роботу» із приведення українського законодавства до норм і стандартів Європейського Союзу.

«І тому природно, на нашу думку, що це буде враховано європейською стороною, що безвізовий режим має бути наданий Україні, яка засвідчила своє прагнення стати членом ЄС, першим, ніж тим країнам, які не висловлюють поки що свого бажання увійти до лав Європейського Союзу», - сказав він.

Водночас, за словами О.Дикусарова, у МЗС України виступають за те, що український і російський народи заслуговують, щоб візовий режим з ЄС був лібералізований настільки, щоб візи було скасовано.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 листопада, на прес-конференції у Москві посол із особливих доручень МЗС Росії А.Азімов сказав: «Буде політично неправильно, якщо ЄС домовиться про безвізовий режим із Україною перш, ніж з Росією».

А.Азімов заявив, що скасування віз може бути лише зустрічним. За його словами, Росія буде вимушена зробити відповідні висновки, якщо до кінця 2013 року не почнеться діалог між Росією та Євросоюзом щодо безвізового режиму.

Він заявив, що всі технічні питання скасування візового режиму між РФ і Євросоюзом вирішено. А.Азімов вважає, що ЄС повинен ухвалити політичне рішення на користь безвізового режиму.