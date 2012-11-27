Яценюк каже, що Чечетов блефує

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку А.Яценюк висловив сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання, чи не є блефом заяви представників Партії регіонів, що вже майже 40 мажоритарників готові вступити до парламентської більшості.

«Я теж так думаю. Думаю, що вони блефують. Але я точно знаю, що вони багато роблять для того, щоб купити знову для себе більшість», - сказав А.Яценюк.

Він зауважив, що для цього застосовуються різні методи – тиск, погрози, залякування тощо.

А.Яценюк стверджує, що дуже активно ця робота відбувається в останні два тижні. «Ми відслідковуємо повністю все», - сказав він.

При цьому наголосив, що опозиція має низку запобіжників для скуповування «тушок» у більшість.

За словами А.Яценюка, представники Партії регіонів проводять також перемовини із фракцією КПУ, але при цьому розуміють, що «комуністи їм будуть дорожче коштувати, ніж мажоритарники».

«В принципі, ситуація дуже непроста. Партія, яка програла вибори за результатами, хоче стати партією, яка отримала більшість», - сказав він.