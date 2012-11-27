Янукович поговорив з прем’єром Катару про футбол

Президент України Віктор Янукович і прем’єр-міністр, міністр закордонних справ Держави Катар шейх Хамад бін Джасім бін Джабер Аль Тані обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час зустрічі у місті Доха В.Янукович та керівник уряду Катару говорили про перспективи співпраці в аграрній, енергетичній, металургійній, авіаційній сферах.

У контексті досвіду України щодо успішного проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року йшлося також про перспективи співпраці в питанні підготовки Катару до проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

В.Янукович і шейх Хамад бін Джасім бін Джабер Аль Тані також відзначили активну підготовку візиту прем’єр-міністра Катару до України, яка зараз ведеться.

«Ми бачимо вас своїми партнерами і готові надати вичерпну інформацію для налагодження нашої ефективної співпраці», - сказав Президент.

У свою чергу, прем’єр-міністр Катару відзначив «дуже хороші переговори», які відбулися сьогодні між главою Української держави та Еміром Держави Катар.

За словами шейха Хамада бін Джасіма бін Джабера Аль Тані, Емір Катару налаштований на поглиблення відносин з Україною.