Янукович та Емір Катару обмінялися нагородами

Президент України й Емір Катару обмінялися високими державними нагородами.

Президент України Віктор Янукович та Емір Держави Катар шейх Хамад бін Халіфа Аль Тані обмінялися високими державними нагородами двох країн. Як повідомляє прес-служба глави Української держави, В.Янукович вручив Еміру Катару орден Ярослава Мудрого І ступеня. Емір Держави Катар вручив Президенту України орден Незалежності. Обмін нагородами відбувся після зустрічі глав держав у форматі «віч-на-віч».

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