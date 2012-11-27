Янукович та Емір Катару обмінялися нагородами
17:55, 27 листопада 2012Політика
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Президент України й Емір Катару обмінялися високими державними нагородами.
Віктор Янукович та Емір Держави Катар шейх Хамад бін Халіфа Аль Тані під час зустрічі в м.Доха (Катар)
Президент України Віктор Янукович та Емір Держави Катар шейх Хамад бін Халіфа Аль Тані обмінялися високими державними нагородами двох країн.
Як повідомляє прес-служба глави Української держави, В.Янукович вручив Еміру Катару орден Ярослава Мудрого І ступеня.
Емір Держави Катар вручив Президенту України орден Незалежності.
Обмін нагородами відбувся після зустрічі глав держав у форматі «віч-на-віч».
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