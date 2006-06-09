Черновецький не збирається вішатися

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що буде впевнено почуватися на своїй посаді, якщо прем`єр-міністром України стане лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Я не повішуся, і не застрелюся, і нічого такого не зроблю. Я служитиму киянам незалежно від будь-яких політичних системних рішень у Верховній Раді. У Київради досить влади, у тому числі й для мене, щоб навести лад. Моє завдання – навести лад у місті», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Відносно БЮТ у Київраді він сказав, що у фракції, на його думку, мало шансів себе проявити, тому що «стройова дисципліна при аморальному лідері – нездорово». (УНІАН: лідер фракції БЮТ в Київраді М.БРОДСЬКИЙ 6 червня заявив, що «щодня депутатів фракцій Київради, які не заявили про підтримку нового мера, в першу чергу БЮТ, викликають на переговори з керівництвом міста з тим, щоб вони змінили свою позицію і вийшли зі своїх фракцій». Водночас Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що звинувачення М.БРОДСЬКОГО на його адресу не заслуговують коментарів).

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також повідомив, що сесія Київради «буде дуже скоро», швидше за все в середу, 14 червня. Серед питань, які планується розглядати, за словами мера, це розподіл комісій Київради, зміцнення більшості і «створення опозиції». Також ухвалюватимуться рішення по розподілу бюджетних коштів.

Як повідомляв УНІАН, перша сесія нової Київради відбулася 14 квітня, друга – 28 квітня, а дата проведення третьої сесії залишається невідомою.

6 червня депутати фракції БЮТ у Київраді звернулися до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з проханням скликати сесію в найближчі два тижні.