Міністр: Корпоратизація «дочок» Нафтогазу закінчиться цього року

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир Макуха сьогодні в Осло під час зустрічі прем'єр-міністра України Миколи Азарова з представниками нафтогазових компаній Норвегії.

«До кінця цього року ми плануємо завершити корпоратизацію дочірніх підприємств «Укртрангазу» і «Укргазвидобування», - сказав він.

В.Макуха також відзначив, що проходить реформування НАК «Нафтогаз України», і зараз триває робота з виділення непрофільних активів компанії.

«На нашу думку, це дозволить істотно підвищити ефективність роботи компанії, прозорість її операцій і зробить її більш привабливою для інвесторів», - сказав В.Макуха.

Нагадаємо, В.Макуха є членом делегації, яка супроводжує М.Азарова під час його офіційного візиту до Норвегії 29-30 листопада.