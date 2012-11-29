Німецькі ЗМІ стверджують, що Тимошенко купувала західних журналістів

Таку інформацію поширило німецьке видання Berliner Tageszeitung, на яке посилається Укрінформ.

Видання опублікувало матеріал, присвячений скандалу навколо найму британських піарників для роботи на "Батьківщину". Причому сполучною ланкою між партією та іноземцями, послуги яких протизаконно проплачувались через офшорні компанії, виступив найближчий соратник Тимошенко Григорій Немиря.

У зв'язку з цим видання аналізує літній сплеск критичних публікацій в європейській пресі про "справу Тимошенко", утиск свободи слова та інші "гріхи" України. Ці публікації, що завдають збитку репутації України і містять заклики до бойкоту Чемпіонату Європи з футболу в Україні, виявилися зовсім не випадковими.

"Пів-Європи, у тому числі Німеччина, істерично кричали про бойкот Чемпіонату", - пише Berliner Tageszeitung. Видання пояснює велику кількість статей про Тимошенко прямою співпрацею між її партією і британською компанією Ridge Consulting.

За інформацією німецької газети, Ridge Consulting навіть не приховує своєї співпраці з "Батьківщиною". "Було завдання підняти впізнаваність партії та її лідера після її звільнення президентом у 2005 році. Результат - масштабна кампанія у друкованих та електронних ЗМІ, яка привела до того, що Тимошенко повернулася на пост прем'єр-міністра у 2007 році", - повідомляється на офіційному сайті компанії. Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Ridge Consulting Ніл Петті підтвердив, що особисто виконував PR-роботу для "Батьківщини" у період до жовтня 2011 року.

За інформацією, наявною у видання Berliner Tageszeitung, лідери "Батьківщини" сплатили і послуги ряду німецьких журналістів. Газета відзначає, що головний герой скандалу - Григорій Немиря – поки що уникає спілкування з пресою і утримується від коментарів.