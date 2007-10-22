Лідери демкоаліції вирішили, скільки Черновецькому залишатися мером?

Лідери блоків "Наша Україна–Народна самооборона" і БЮТ ухвалили рішення про те, що позачергові вибори мера Києва і депутатів Київради мають відбутися до кінця 2007 року. Про це пише Комерсант-Україна, посилаючись на проект закону "Про призначення позачергових виборів депутатів Київської міської ради і київського міського глави", який НУНС і БЮТ мають намір ухвалити в числі першочергових.

Втім, видання указує, що точна дата в законопроекті поки не визначена – вказано лише, що це буде одна з неділь 2007 року. "Дата не стоїть, тому що вона буде прив`язана до дати голосування за цей закон", - пояснив Комерсантові кандидат в народні депутати від БЮТ Йосип Вінський. При цьому він підтвердив, що вибори відбудуться до кінця нинішнього року.

Втім, не всі в БЮТ упевнені в швидкій реалізації домовленостей, досягнутих на політичному рівні. "До кінця року ми однозначно не встигнемо", - заявив виданню один з юристів блоку Владимир Пілипенко.

Також не виключено, що в текст законопроекту про проведення позачергових виборів депутатів в Київраду і мера столиці ще змінюватиметься і узгоджуватися. Член центральної ради УРП "Собор", колишній депутат Київради Максим Стріха вважає, що документ необхідно доповнити нормою про дострокове припинення повноважень мера і Київради з моменту ухвалення закону, щоб в період виборів керівництво Київською міською державною адміністрацією здійснював "призначений президентом в.о. голови міськдержадміністрації".

До ідеї істотної зміни узгодженого законопроекту в БЮТ ставляться скептично, хоч і не виключають можливості призначення в.о. глави КМДА. За словами Йосипа Вінського, для введення такої норми необхідно буде змінити закон "Про столицю України – місто-герой Київ". В той же час кандидат в нардепи від НУ-НС Юрій Ключковський сумнівається в можливості внесення таких змін в закон про столицю: «питання в тому, чи може бути такий закон".

Прихильники мера Києва Леоніда Черновецького критично ставляться до перспективи проведення дострокових виборів. "Ми виконуватимемо рішення Верховної ради тільки в тому випадку, якщо вони не суперечитимуть Конституції", - заявила депутат Київради Алла Шлапак (блок Леоніда Черновецького).