Політолог: Янукович може бути переобраний вже в першому турі
Нинішній Президент України Віктор Янукович зможе здобути перемогу вже у першому турі президентських виборів 2015 року, якщо опозиція сама себе дискредитує, продемонструє невпевненість та неможливість діяти.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час прес-конференції висловив директор Інституту української політики Костянтин Бондаренко.
У тому випадку, якщо рівень недовіри до опозиції та невдоволення нею буде перевищувати ці ж показники відносно Президента, українці будуть діяти за принципом «краще той, ніж ці», сказав експерт.
На переконання К.Бондаренка, В.Янукович ніколи не піде на обрання Президента у парламенті. «Він завжди бажатиме продемонструвати, що парламент має залежати від нього, а не він від парламенту, і тому навряд чи він піде на такий крок як обрання у парламенті», - зауважив політолог.
Крім того, К.Бондаренко додав, що навряд чи Президент у парламенті обирався б простою більшістю, тому сумнівним є те, чи вистачило б В.Януковичу достатньої кількості голосів, аби бути обраним таким чином.