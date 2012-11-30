У Голосіївському монастирі в день пам'яті Аліпії очікуються тисячі паломників

Як повідомили УНІАН у Свято-Покровському Голосіївському чоловічому монастирі, впродовж дня в обителі справлятимуться заупокійні панахиди.

«Щодня до могили черниці Аліпії приходять сотні людей. Але кожного місяця 30 числа – особливий. За традицією, в Голосіївську пустель приїжджають тисячі шанувальників пам'яті матінки. До порожнього колодязя, як говорить народна мудрість, люди не йдуть», - відзначив намісник Голосіївського монастиря архімандрит Ісаакій (Андроник).

За словами намісника, в день кончини блаженної потік людей починається рано вранці й не припиняється до пізнього вечора. Люди несуть живі квіти і щиро вірять, що за молитвами блаженної стариці до Господа одержать, що просять.

Також отець Ісаакій повідомив, що Голосіївський монастир збирає матеріал для нової книги, присвяченої матінці Аліпії.

«Якщо Господь сподобив вас бути свідком чудес, здійснених за молитвами стариці або особисто спілкуватися з благословенною матінкою, просимо зв'язатися з нами через електронну пошту admin@goloseevo.com.ua», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня 2012 року близько 80 тис. паломників відвідали Свято-Покровський Голосіївський чоловічий монастир Києва (Голосіївська пустель), де відзначали день пам'яті черниці Аліпії (Авдєєвої).

Довідка УНІАН. Черниця Аліпія (Агафія Тихонівна Авдєєва) народилася 16 березня (3 березня - за старим стилем) 1905 року. Була пострижена в чернецтво в 1940-х роках в Києво-Печерській лаврі.

Черниця володіла особливим даром передбачення. Щоб дізнатися, що людині загрожує небезпека, їй достатньо було лише поглянути на неї. Знали черницю за життя і як цілительку. До неї приходила безліч людей з проханнями про зцілення і духовну допомогу.

День своєї смерті черниця Аліпія передбачила наперед. 30 жовтня 1988 року вона померла і була похована на Лісовому кладовищі міста Києва.

18 травня 2006 року з благословення предстоятеля Української православної церкви митрополита Володимира останки черниці Аліпії перепоховали в Голосіївському монастирі, на території якого матінка жила останні роки свого життя.

Існує безліч розповідей людей, які після відвідин її могили видужали. Щодня до місця поховання черниці приходять десятки людей, залишають записки "про здоров'я" і "про упокоєння". І прохання людей, кажуть, читає сама Аліпія.

Черниця Аліпія поки що не зарахована до сонму святих, разом з тим її шанування можна порівняти з шануванням православними християнами Матрони Московської.

Дні особливого поминання черниці Аліпії справляються 30 числа кожного місяця (у лютому - 28 числа), 30 жовтня, 16 березня, 18 травня і 30 серпня.