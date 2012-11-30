Арбузов розкаже, як шкідливо тримати долари під подушкою

Про це голова Національного банку Сергій Арбузов розповів в інтерв'ю «Коментарям». «Ми пояснюємо населенню на прикладах і фактах, що тримати під подушкою валюту невигідно ні з якої точки зору. Депозит у гривні, казначейське зобов'язання, інвестмонети, інвестування в будівництво житла в будь-якому випадку принесуть більше користі і людині, і країні. Готується інформаційна кампанія, яка охопить всі регіони країни», - заявив голова Нацбанку.

При цьому він висловив упевненість, що закон, який передбачає введення пенсійного 15%-го збору з продажу валюти, буде прийнятий парламентом найближчим часом.

«НБУ, як і раніше, активно бореться з тими, хто намагається заробити на штучному розгойдуванні обмінного курсу гривні. Із цією метою підготовлено законопроект «Про внесення змін щодо операцій з іноземною валютою». Він передбачає запровадження 15%-го збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при продажу інвалюти за готівкову гривню. Необхідність введення такої норми очевидна… Ми дуже сподіваємося, що парламент найближчим часом підтримає цей проект», - підкреслив голова Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Верховна Рада України відклала розгляд законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо операцій з іноземною валютою» на невизначений час.