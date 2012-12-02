Українка виграла дитяче Євробачення-2012 (відео)

Друге місце посіла Грузія, третє - Вірменія, повідомляє Перший Національний.

Всього в пісенному конкурсі взяли участь 12 країн: Білорусь, Швеція, Азербайджан, Бельгія, Росія, Ізраїль, Албанія, Вірменія, Україна, Грузія, Молдова, Нідерланди. Нашу країну в цьому році представлена ​​Анастасія Петрик з піснею "Небо". Вона виступала під номером 9.

Результати голосування:

Україна - 138 балів

Грузія - 103

Вірменія - 98

Росія - 88

Бельгія - 72

Швеція - 70

Нідерланди - 69

Ізраїль - 68

Білорусь - 56

Молдова - 52

Азербайджан - 49

Албанія - 35

Довідка: Нинішній конкурс проходив під гаслом «Зламай лід!» (Break The Ice). Цей лозунг був втілений в тематичній пісні з однойменною назвою, яка стала гімном дитячого "Євробачення-2012" на сцені Heineken Music Hall. Виконували композицію представники 12 країн-учасниць конкурсу разом із співачкою Кім-Лаян ван дер Мей, яка, до того ж, була співведучою фіналу.