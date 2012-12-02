Українка виграла дитяче Євробачення-2012 (відео)
Анастасія Петрик отримала переважну більшість максимальних балів від країн-учасниць ДПКЄ-2012. Серед країн, які віддали Україні 12 балів - Вірменія, Бельгія, Нідерланди, Швеція, Білорусь, Молдова, Албанія та інші.
Друге місце посіла Грузія, третє - Вірменія, повідомляє Перший Національний.
Всього в пісенному конкурсі взяли участь 12 країн: Білорусь, Швеція, Азербайджан, Бельгія, Росія, Ізраїль, Албанія, Вірменія, Україна, Грузія, Молдова, Нідерланди. Нашу країну в цьому році представлена Анастасія Петрик з піснею "Небо". Вона виступала під номером 9.
Результати голосування:
Україна - 138 балів
Грузія - 103
Вірменія - 98
Росія - 88
Бельгія - 72
Швеція - 70
Нідерланди - 69
Ізраїль - 68
Білорусь - 56
Молдова - 52
Азербайджан - 49
Албанія - 35
Довідка: Нинішній конкурс проходив під гаслом «Зламай лід!» (Break The Ice). Цей лозунг був втілений в тематичній пісні з однойменною назвою, яка стала гімном дитячого "Євробачення-2012" на сцені Heineken Music Hall. Виконували композицію представники 12 країн-учасниць конкурсу разом із співачкою Кім-Лаян ван дер Мей, яка, до того ж, була співведучою фіналу.