Українці отримуватимуть новий паспорт кожні десять років

Парламент врахував зауваження Віктора Януковича щодо того, що людина з релігійними переконаннями може відмовитись від нового документа. Однак загальну базу даних, куди впишуть усіх - з формою обличчя, відбитками пальців, майном, хворобами і власним підписом, таки створять, з'ясували журналісти ТСН.

Згідно з новим законом, паспорт нового зразка будуть отримувати діти, особи, які в 16 років вперше отримують такий документ, жінки, міняючи прізвище після заміжжя, всі, у кого закінчується термін дії закордонного паспорта, люди, які втратили старий паспорт.

Крім того, паспорт, який обіцяють видавати вже з 1 січня нового року, зміниться до невпізнання. Замість книжечки буде пластикова картка з чіпом, на який записуватимуться найрізноманітніші дані: від відбитків пальця і аж до зліпка вуха. Вичерпного переліку в законі немає, є слова «основні і додаткові біометричні дані».

Утім, вносити такі дані в паспорт будуть тільки за бажанням людини. «Хочете, щоб ваші «пальчики» завжди були при вас - наприклад, для отримання візи - зафіксуйте їх в паспорті, не хочете - не фіксуйте», - пояснив представник президента в Раді Юрій Мірошниченко.

Варто також відзначити, що міняти внутрішній паспорт доведеться раз на 10 років. Кожен з них - окрім першого - обійдеться в 120 грн. Для поїздок за кордон потрібен буде окремий паспорт, видавати який будуть також від народження. Змінювати дитячий документ необхідно буде кожні 4 роки.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».