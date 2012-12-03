Литвин: проект бюджету-2013 поганий, але треба ухвалювати

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

«Апріорі можна стверджувати (проект держбюджету – УНІАН) - буде поганим. Я не пам’ятаю, щоб був гарний бюджет», - зауважив В.Литвин.

Водночас він підкреслив, що за проект бюджету «треба голосувати, оскільки краще ухвалити поганий бюджет, аніж залишитися без бюджету».

Він нагадав, що у разі неухвалення бюджет на 2013 рік, з 1 січня 2013 року вступає в дію законодавча норма про фінансування виплат за всіма статтями бюджету у співвідношенні 1/12 бюджету 2012 року.

В.Литвин наголосив, що в такому випадку соціально незахищені верстви населення, бюджетники отримають набагато менші виплати, ніж мали б.