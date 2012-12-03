Литвин: проект бюджету-2013 поганий, але треба ухвалювати

13:06, 03 грудня 2012
Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає, що хоч проект держбюджету на 2013 рік буде «поганий», але його необхідно ухвалювати.

Клюєв, Литвин

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

«Апріорі можна стверджувати (проект держбюджету – УНІАН) - буде поганим. Я не пам’ятаю, щоб був гарний бюджет», - зауважив В.Литвин.

Водночас він підкреслив, що за проект бюджету «треба голосувати, оскільки краще ухвалити поганий бюджет, аніж залишитися без бюджету».

Він нагадав, що у разі неухвалення бюджет на 2013 рік, з 1 січня 2013 року вступає в дію законодавча норма про фінансування виплат за всіма статтями бюджету у співвідношенні 1/12 бюджету 2012 року.

В.Литвин наголосив, що в такому випадку соціально незахищені верстви населення, бюджетники отримають набагато менші виплати, ніж мали б.

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