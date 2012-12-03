Єфремов каже, що на посаду прем'єра є кандидатура, крім Азарова

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Є кандидатури, крім Миколи Азарова. Але хто буде запропонований - не виключаю, що нині діючий прем'єр», - сказав О.Єфремов.

На запитання, які шанси має С.Арбузов обійняти посаду прем'єр-міністра України, О.Єфремов відповів: «Кандидатура Арбузова розглядається в числі інших кандидатур, і він має шанси, як і будь-який інший кандидат, але сказати, що його кандидатуру буде подано сьогодні, такого рішення немає».

На запитання, чи розглядається кандидатура лідера громадської організації "Український вибір" Віктора Медведчука на посаду прем'єр-міністра, О.Єфремов сказав, що у фракції Партії регіонів така кандидатура не розглядалася.

«Я не бачу варіантів, як кандидатура Медведчука може розглядатися в нашій фракції, – він не є членом партії, ніякою креатурою, яка задіяна від нас», - додав О.Єфремов.

Він підкреслив, що сьогоднішня відставка членів уряду обумовлена лише юридичними нюансами.

«Ніякої внутрішньої боротьби немає, а в партії й у фракції йдуть дискусії з цього питання (кандидатур на посади членів уряду – УНІАН)».

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович сьогодні підписав указ «Про відставку прем'єр-міністра України і Кабінету міністрів України».

У документі зазначається, що «керуючись статтею 115 Конституції України та відповідно до пункту 9 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: прийняти відставку прем'єр-міністра України Азарова Миколи Яновича, що має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів України. Прийняти відставку Кабінету міністрів України».

Раніше, 19 листопада, прем'єр-міністр М.Азаров повідомив, що подав Президенту подання про звільнення міністрів, які були обрані народними депутатами на парламентських виборах 28 жовтня.