Клюєв склав компанію Акімовій - відмовився від мандата

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.

ЦВК визнала А.Клюєва та І.Акімову такими, що відмовились від депутатських мандатів, на підставі їхніх власних заяв.

Відповідно до законодавства, до Верховної Ради 7-го скликання проходять наступні у виборчому списку – І.Попеску та І.Гайдаш.