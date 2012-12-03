Клюєв склав компанію Акімовій - відмовився від мандата
13:30, 03 грудня 2012Політика
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ЦВК визнала Івана Попеску та Іштвана Гайдаша обраними народними депутатами за виборчим списком Партії регіонів (№№ 73 та 74 відповідно) замість Ірини Акімової та Андрія Клюєва, які відмовилися від депутатських мандатів (№№ 6 та 4 відповідно).
Клюєв та Акімова відмовилися від мандатів
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.
ЦВК визнала А.Клюєва та І.Акімову такими, що відмовились від депутатських мандатів, на підставі їхніх власних заяв.
Відповідно до законодавства, до Верховної Ради 7-го скликання проходять наступні у виборчому списку – І.Попеску та І.Гайдаш.
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