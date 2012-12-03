Литвин і Єфремов прогнозують, що новий Кабмін буде днів за десять

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання, коли буде призначений новий прем’єр-міністр та відповідно уряд.

«Я прогнозую, що це відбудеться на тижні після 12 грудня. Це буде 13 або 14 грудня, якщо у нас буде спокійний та зважений діалог в українському парламенті», - сказав він.

При цьому, за словами В.Литвина, новий прем’єр-міністр буде призначений після обрання голови Верховної Ради сьомого скликання.

Спікер також зауважив, що Підготовча група з організації роботи новообраної ВР має передбачити ці питання, які розглядатимуться як першочергові.

Разом з тим В.Литвин додав, що не знає, хто претендує на посаду глави уряду.

"Зі мною ніхто не вів консультацій і діалогу з цього приводу. Очевидно, це потрібно робити з майбутнім головою Верховної Ради", - сказав він.

З В.Литвином погодився також лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

«12 грудня відбудеться перше засідання… В залежності від того, як буде складатися ситуація, 13-14 грудня ми можемо ухвалити відповідні рішення», - сказав О.Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 грудня, Президент України Віктор Янукович відправив у відставку прем'єр-міністра Миколу Азарова і Кабінету міністрів.