Кабміну купили зимові шини по 26 тисяч за штуку

Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель».

Як повідомляє сайт «Наші гроші», найдорожчими виявились шини 245-700R470AC 116T для броньованого «Mercedes-Benz S600L», придбані по 26 440 грн. за штуку. Комплект з чотирьох шин коштуватиме 106 тис грн., що перевищує ціну нового автомобілю «Ланос».

Також коштовні шини 235-700R450AC придбано для броньованого «Mercedes-Benz S600» – 23 910 грн./шт.

Для інших автомобілів, в тому числі Mercedes-Benz S500L4M, Volkswagen Phaeton 3.2, Toyota Land Cruiser 100, Volkswagen Passat 2.8, Toyota Camry 3,0 IV, Mercedes-Benz E320, Renault Kangoo, KIA Besta, Volkswagen Passat 1.8 та А-145 «Богдан» шини придбано дешевше від 3 тис грн./шт.

За інформацією сайту, нещодавно Автобаза Державного управління справами придбала для броньованих «Mersedes-Benz S 600 Guard» придбала зимові шини по 28 тис грн. за штуку.