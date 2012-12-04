Томенко: у ВР жартують, що 6 грудня - останній день заробітку для тушок

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Віце-спікер зазначив, що у парламенті жартують, що «6 грудня у «тушок», очевидно, останній день заробітку».

«За рахунок мобілізації «тушок» і так званих позафракційних 226 буде проголосовано», - спрогнозував Н.Томенко.

За його словами, це буде «не стільки дембельський акорд, як акорд тушкований».