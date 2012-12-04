Порошенко і Тігіпко зареєструвалися депутатами

Центральна виборча комісія зареєструвала ще двох народних депутатів, у тому числі одного – за виборчим списком Партії регіонів та одного, обраного в одномандатному виборчому окрузі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК.

Зокрема, тимчасові посвідчення народних депутатів отримають Петро Порошенко (самовисування, одномандатний виборчий округ № 12, Вінницька область) та Сергій Тігіпко (№ 3 у виборчому списку Партії регіонів).

Таким чином, станом на 4 грудня ЦВК зареєструвала 443 з 445 народних депутатів, які були обрані на виборах 28 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, згідно з офіційними результатами виборів народних депутатів 28 жовтня, Партія регіонів отримала 72 депутатські мандати, ВО "Батьківщина" – 62, партія "УДАР" – 34, Комуністична партія України – 32, ВО "Свобода" – 25. Крім того, до нового складу парламенту увійшли 220 депутатів, які були обрані у одномандатних виборчих округах як висуванці політичних партій або самовисуванці.