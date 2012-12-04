Лавринович ні сном, ні духом не знає про долю апеляції щодо боргів ЄЕСУ

Виконувач обов’язків міністра юстиції України Олександр Лавринович не володіє інформацією щодо рішення Київського апеляційного господарського суду, який підтвердив рішення суду першої інстанції про необхідність сплати Міноборони РФ понад 3 млрд грн боргів корпорації «Єдині енергетичні системи України» (корпорації «Єдині енергетичні системи України»).

Про це О.Лавринович заявив УНІАН, коментуючи відповідну інформацію окремих ЗМІ, розповсюджену напередодні.

«У мене немає такої інформації. Я останніми днями, вибачте, дещо іншим займаюсь, тому навряд чи чимось вам зможу допомогти з цього приводу», - сказав О.Лавринович.

Водночас в прес-службах інших міністерств та відомств, у тому числі в Кабміні, також не змогли надати будь-яку інформацію з приводу наявності чи відсутності зазначеного рішення суду. Разом з тим в канцелярії Київського апеляційного госпсуду зауважили, що «є якась постанова», проте не змогли уточити її зміст.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони Росії до Кабміну щодо боргу корпорації ЄЕСУ і зобов'язав уряд України виплатити російській стороні 3 млрд 113 млн 53 тис. 506 грн 26 коп. (близько 390 млн дол.).

Наступного дня, 20 вересня, у прес-службі Міністерства юстиції України, яке забезпечує представництво інтересів уряду у цій справі, повідомили, що рішення Господарського суду Києва у справі за позовом Міністерства оборони Росії щодо боргів корпорації «Єдині енергетичні системи України» буде оскаржено в апеляційному порядку.

Довідка УНІАН. Міністерство оборони РФ звернулося до Господарського суду Києва з позовом про виплату урядом України 3 млрд 239,45 млн грн у справі корпорації ЄЕСУ. Російська сторона вимагала залучити як відповідача, крім Кабміну України, Державну казначейську службу України. ЄЕСУ в справі фігурує як третя особа на стороні відповідача.

Тим часом Київський райсуд Харкова розглядає справу за звинуваченням екс-прем'єра, лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко в махінаціях в рамках корпорації ЄЕСУ, якою вона свого часу керувала.

Прокуратура заявила позов про відшкодування екс-прем'єром України Ю.Тимошенко збитків у 19,5 млн грн у справі ЄЕСУ. Генеральний прокурор Віктор Пшонка стверджує, що кримінальна справа проти Ю.Тимошенко щодо корпорації ЄЕСУ була незаконно закрита в 2005 році під тиском у той час Президента країни Віктора Ющенка відразу після призначення Ю.Тимошенко головою уряду.

В Об'єднаній опозиції "Батьківщина" вважають повідомлення про борги корпорації ЄЕСУ перед Міноборони РФ спробою влади напередодні виборів очорнити ім'я Ю.Тимошенко.