Лавринович: референдум Тимошенко й Луценку не допоможе

Про це він заявив в ефірі Шустер Live, коментуючи заяву депутат від фракції НУ-НС Юрія Кармазіна, що такий референдум може бути ініційований, щоб скасувати цю статтю, за якою були засуджені Юлія Тимошенко та Юрій Луценко.

«Звичайно закон про всеукраїнський референдум передбачає можливість ініціювання громадянами України внесення змін до законів, в тому числі, до Кримінального кодексу. Такий референдум є можливим», - сказав О.Лавринович.

Водночас, додав міністр, питання зміни Кримінального кодексу і наслідки цих змін «для тих, хто відбуває покарання - це окреме зовсім питання, і воно не може бути вирішено голосуванням за зміну однієї якоїсь статті».