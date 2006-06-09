Черновецький замахнувся на реформування освіти у всій Україні

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє про бажання реформувати систему освіти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Я хотів би реформувати, наскільки мені це вдасться з Києва, освіту… Вчителі - хороші люди. Терпіти таке, що сьогодні в школах витворяється, – це ще треба мати дар, і корупція досягла шкільних парт, і ми це чудово знаємо», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він підкреслив, що взяв до себе в команду спеціально Віталія ЖУРАВСЬКОГО (заступник голови КМДА – УНІАН), який обіймав посаду першого заступника міністра освіти, «щоб він розбурхував систему».

«У нас дуже багато прав і обов`язків, звісна річ», - підкреслив мер Києва. Він вважає, що особливу увагу треба приділити відбору вчителів для шкіл, що на сьогодні абсолютно не враховується. Крім того, вчителі мають одержувати хорошу зарплату, впевнений він. «Вчитель - це не тільки людина, яка несе знання, це людина, в якій живе доброта», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Мер Києва також повідомив, що якийсь час працював у Національному університеті, але відмовився від кар`єри викладача, оскільки має дуже жорсткий характер. До цього він додав, що, «до речі, відсотків двадцять Верховної Ради – це були мої студенти, далеко не найкращі».

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, він має «блискучу освіту», і повідомив, що закінчив з відзнакою Харківський юридичний інститут.