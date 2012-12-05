Політолог: Росія ризикує, якщо судитиметься з Україною через недобір газу

Таку думку політолог висловив у середу, 5 грудня, під час прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо можливості найближчим часом з'ясування стосунків між Україною та Росією в судах через недобір газу.

«М'яч на полі Росії щодо судового конфлікту. Але, я думаю, Росія поспішати не буде», - сказав В.Фесенко. Він зауважив, що наразі сторони лише лякатимуть одна одну і все це поки перебуватиме в стадії інформаційної війни. «Росія не буде одразу вдаватися до якихось судових позовів через те, що росіяни відчувають, що є певні ризики, хоча на підставі угоди 2009 року у них багато юридичних аргументів», - сказав В.Фесенко.

Політолог зауважив, що Росія не захоче розкривати низку комерційних інтересів, а в рамках судового з'ясування це доведеться робити. «Краще буде знайти компроміс. Скоріше за все, Росія буде погрожувати цією темою, або може бути ситуація локальних позовів, а не масштабних... Проте, думаю, ця тема не буде закрита найближчим часом», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна найближчими роками має намір купувати у Росії не більше 20 млрд кубометрів газу на рік.

26 листопада Ю.Бойко сказав, що Україна вже поінформувала Росію про намір у 2013 році знизити імпорт російського газу до 18 млрд кубометрів з 27,5 млрд кубометрів у поточному році. Проте офіційної заявки на закупівлю наступного року 18 млрд кубометрів газу "Нафтогаз" ще не подав.

Російська сторона раніше заявляла, що час для переговорів за обсягами закупівель палива на цей рік вже упущено: річний контрактний обсяг може бути змінено не пізніш як за півроку до початку поставок. Таким чином, контрактна кількість газу на 2013 рік могла бути змінена в термін до 1 липня.

Довідка УНІАН. Контракт "Газпрому" і "Нафтогазу" містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за договором. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 мільярди кубометрів, Україна повинна сплатити не менш як 41,6 мільярдів кубометрів газу.

Чинний довгостроковий контракт "Нафтогазу" і "Газпрому" передбачає штрафні санкції у разі закупівлі газу нижче за мінімальний обсяг.