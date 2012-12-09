Росія побоюється «помаранчевих революцій» у пострадянських країнах

«У динаміці знаходяться події і в Киргизії, і в Таджикистані, і на Україні, і ми з цим постійно стикаємося. Чи представляють вони (події) небезпеку для нас? Так, представляють», - сказав він на зустрічі з довіреними особами президента РФ Володимира Путіна, повідомляють РІА Новости.

За його словами, в найближчому майбутньому цьому питанню приділятиметься увага.

Секретар Радбезу також заявив, що Росія контролюватиме хід конфліктів у Північній Африці і на Близькому Сході.

«Ми не можемо говорити про те, що у нас зараз все спокійно. Ні, ці процеси у нас будуть продовжуватися, ми повинні їх контролювати, відстежувати і відповідно реагувати», - сказав Патрушев.