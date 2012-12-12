Експерт назвав Рибака «дублікатом Азарова»

Кандидатура Володимира Рибака на посаду голови Верховної Ради не є технічною, його кандидатура задовольняє як Партію регіонів, так і родину Президента – це, так би мовити, «дублікат Азарова», про це в ефірі «5 каналу» заявив голова правління Центру соціологічних та політичних досліджень «Соціовимір» Сергій Таран.

«Виглядає на перший погляд, що Рибак технічна кандидатура, тому що, як правило, на посаду спікера у нас претендували люди, які були політичними фігурами національного масштабу, часто це були носії рейтингу, наприклад Мороз чи Литвин, зараз на цю посаду претендує людина, яка не є носієм рейтингу. Зараз Рибак є ставлеником двох груп, які вели переговори: перша група – це Партія регіонів, а друга група – це сім’я Президента, ніхто інший до цих перемовин не був залучений», – зазначив Таран.

Сергій Таран зауважив, що у зв’язку з внесенням змін до Регламенту спікер, по суті, замінить у новій Верховній Раді руку Чечетова.

«Дуже важливий нюанс, що зараз зовсім інша ситуація в зв’язку з ухваленням нового регламенту. Якщо раніше спікера обирала Верховна Рада таємним голосуванням, і спікер, по суті, ставав політичною фігурою, яка головувала парламентом, то зараз простим голосуванням, відкритим. Тобто кандидатура спікера стає кандидатурою спікера для більшості. По суті, він заміняє руку Чечетова, тобто він керує більшістю, а не парламентом», – зауважив експерт.