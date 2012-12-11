Регіонали пропонуватимуть на посаду голови ВР Рибака

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам обраний народний депутат від ПР Володимир Олійник.

Він зазначив, що кандидатуру В.Рибака запропонував в.о. прем’єр-міністра України, лідер Партії регіонів Микола Азаров.

За словами В.Олійника, ця кандидатура була підтримана фракцією одноголосно.

В.Олійник не виключив, що посаду першого віце-спікера може обійняти представник КПУ. За його словами, «розмова була і з комуністами на цю тему».

«Йдуть консультації. Вони (йдеться про КПУ – УНІАН) хочуть почути ще й прем’єр-міністра, і фракція має право обговорити з ним всі питання, пов’язані не тільки з реалізацією програми Президента України, але і який кадровий потенціал буде задіяний», - зазначив В.Олійник.

Він повідомив, що «Микола Янович сказав, що уряд буде формуватися з «чистого» листа».