Батьківщина вже вимагає від двох «тушок» скласти мандати

Про це йдеться в повідомленні «Батьківщини», текст якого переданий УНІАН.

Такі вимоги пов’язані з тим, що ці два депутати не увійшли до складу фракції «Батьківщина» і порушили тим самим присягу кандидата у народні депутати, підписану ними 5 серпня цього року.

Згідно з присягою, кожен кандидат у народні депутати від «Батьківщини» «перед Господом Богом та народом України публічно присягнув дотримуватися перелічених зобов’язань». Зокрема, в тексті йшлося про те, що в разі принципової зміни політичної позиції врозріз із позицією Об’єднаної опозиції «Батьківщина» обраний депутат «вважає справою честі та зобов’язується скласти повноваження народного депутата України».

"На підставі невходження Олександра та Андрія Табалових до складу фракції «Батьківщина» та на підставі підписаної ними присяги фракція одноголосно ухвалила рішення вимагати від них скласти мандати народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Олександра Табалов пройшов до ВР за списком Об`єднаної опозиції (№49), і Андрій Табалов балотувався від «Батьківщини» в окрузі №99 у м. Кіровограді.

Обидві кандидатури були креатурами Арсенія Яценюка.