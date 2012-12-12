Кличко пообіцяв зробити все, щоб у Раді не було бійок
11:09, 12 грудня 2012Політика
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Депутат також прокоментував ситуацію з питанням про виключення Олександра і Андрія Табалова з лав "Батьківщини".
Віталій Кличко пообіцяв стежити за порядком у Раді
Лідер партії УДАР Віталій Кличко заявляє, що робитиме все можливе для запобігання бійок у новій Раді.
"Я зроблю все, щоб у Верховній Раді не було бійок. Я тут для того, щоб відстоювати інтереси українців, які за нас проголосували", - сказав він.
Політик також прокоментував діяльність попереднього скликання парламенту: "Ці депутати зробили все, щоб у часи фінансової кризи в Україні стало більше мільярдерів", повідомляє Сегодня.
Кличко також прокоментував ситуацію з питанням про виключення Олександра і Андрія Табалова з лав "Батьківщини" через їх небажання входити у фракцію об'єднаної опозиції: "Ці люди зрадники і нам з ними не по дорозі".
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