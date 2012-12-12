Кличко пообіцяв зробити все, щоб у Раді не було бійок

Лідер партії УДАР Віталій Кличко заявляє, що робитиме все можливе для запобігання бійок у новій Раді.

"Я зроблю все, щоб у Верховній Раді не було бійок. Я тут для того, щоб відстоювати інтереси українців, які за нас проголосували", - сказав він.

Політик також прокоментував діяльність попереднього скликання парламенту: "Ці депутати зробили все, щоб у часи фінансової кризи в Україні стало більше мільярдерів", повідомляє Сегодня.

Кличко також прокоментував ситуацію з питанням про виключення Олександра і Андрія Табалова з лав "Батьківщини" через їх небажання входити у фракцію об'єднаної опозиції: "Ці люди зрадники і нам з ними не по дорозі".