Фракція «УДАР» обрала собі лідера
10:41, 12 грудня 2012Політика
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Фракція «УДАР» обрала своїм лідером Кличка, а з кількістю його заступників ще не визначилася.
Перед нами - лідер фракції
Фракція «УДАР» ще не визначилася з кількістю заступників свого лідера.
Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив народний депутат з фракції «УДАР» Валентин Наливайченко.
«Ми визначилися з лідером фракції. Спочатку складемо присягу, а лише потім будемо визначатися з заступниками – скільки їх буде і взагалі чи будуть», - сказав В.Наливайченко.
За його словами, лідером фракції обрано голову партії «УДАР» Віталія Кличка.
Цю інформацію підтвердив і сам В.Кличко: «Перед вами стоїть керівник фракції».
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