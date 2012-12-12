Фракція «УДАР» обрала собі лідера

Фракція «УДАР» ще не визначилася з кількістю заступників свого лідера.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив народний депутат з фракції «УДАР» Валентин Наливайченко.

«Ми визначилися з лідером фракції. Спочатку складемо присягу, а лише потім будемо визначатися з заступниками – скільки їх буде і взагалі чи будуть», - сказав В.Наливайченко.

За його словами, лідером фракції обрано голову партії «УДАР» Віталія Кличка.

Цю інформацію підтвердив і сам В.Кличко: «Перед вами стоїть керівник фракції».