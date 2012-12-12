Янукович вітає «довгоочікуваний» крок Євросоюзу

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, про це він заявив, відповідаючи на запитання представників ЗМІ у Бангалорі.

Це довгоочікуваний крок, на який ми чекали від Євросоюзу, Єврокомісії. Ми, безумовно, це вітаємо», - сказав глава держави.

Президент також зазначив, що сьогодні українська сторона має працювати над підготовкою саміту Україна-ЄС, який, на переконання В.Януковича, «надасть нового імпульсу в питаннях євроінтеграції».

Як повідомляв УНІАН, у схвалених 10 грудня висновках щодо України на засіданні Ради закордонних справ ЄС йдеться про те, що Європейський Союз сподівається підписати Угоду про асоціацію з Україною на саміті “Східного партнерства”.

“Рада підтверджує своє зобов’язання підписати вже парафовану Угоду про асоціацію, включаючи глибоку та всесторонню зону вільної торгівлі, як тільки українська влада продемонструє рішучі дії та відчутний прогрес в трьох сферах, зазначених вище (реформи виборчого законодавства, судова реформа та прогрес в реформах в рамках Порядку денного асоціації – УНІАН), можливо, до проведення саміту “Східного партнерства” у Вільнюсі в листопаді 2013 року”, - написано у пункті 6 висновків..