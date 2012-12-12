ЗМІ: Лавриновича вже майже посадили в крісло голови ЦВК
12:05, 12 грудня 2012Політика
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Раніше його також називали одним із кандидатів у спікери.
Олександр Лавринович може стати головою ЦВК
Кандидатуру Олександра Лавриновича майже погодили на посаду голови ЦВК.
Про це повідомляють джерела "Української правди".
Як відомо, раніше Лавриновича також називали одним з кандидатів у спікери.
Крім Лавриновича види на те, щоб очолити ЦВК, також мали екс-голова ЦВК Сергій Ківалов, а також чинні члени ЦВК від Партії регіонів Михайло Охендовський та Тетяна Лукаш.
У травні нинішньому голові ЦВК Володимиру Шаповалу виповнюється 65 років і він іде на пенсію.
В останньому інтерв’ю "Дзеркалу тижня" Шаповал не виключив, що кадрові зміни чекають весь склад ЦВК, оскільки до парламенту зайшли нові політсили.
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