ЗМІ: Лавриновича вже майже посадили в крісло голови ЦВК

Кандидатуру Олександра Лавриновича майже погодили на посаду голови ЦВК.

Про це повідомляють джерела "Української правди".

Як відомо, раніше Лавриновича також називали одним з кандидатів у спікери.

Крім Лавриновича види на те, щоб очолити ЦВК, також мали екс-голова ЦВК Сергій Ківалов, а також чинні члени ЦВК від Партії регіонів Михайло Охендовський та Тетяна Лукаш.

У травні нинішньому голові ЦВК Володимиру Шаповалу виповнюється 65 років і він іде на пенсію.

В останньому інтерв’ю "Дзеркалу тижня" Шаповал не виключив, що кадрові зміни чекають весь склад ЦВК, оскільки до парламенту зайшли нові політсили.