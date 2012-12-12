Яценюк вимагає від президії ВР з’ясувати, хто викликав «Беркут»

Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк вимагає від президії Верховної Ради з’ясувати, на яких підставах до стін парламенту був викликаний спецпідрозділ «Беркут», який заважав народним депутатам входити до парламенту та застосовував до них силу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк заявив сьогодні під час вечірнього пленарного засідання.

«У опозиції запитання, хто щойно викликав до приміщення Верховної Ради України спеціальні підрозділи міліції, які всупереч законам і Конституції, почали бити народних депутатів і заважали їм заходити до парламенту», - сказав А.Яценюк.

Крім того, він наголосив, що правоохоронці також не давали можливості увійти до ВР працівникам парламенту.

В свою чергу, головуючий на засіданні лідер фракції ПР Олександр Єфремов зауважив, що не має такої інформації, однак запропонував запросити для надання відповідної інформації тих осіб, які за це відповідають.