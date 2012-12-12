Свободівці побилися з «Беркутом»

Декілька народних депутатів від ВО «Свобода» щойно відкрили двері другого під’їзду будівлі Верховної Ради. Як передає кореспондент УНІАН, таким чином депутати намагалися допомогти колегам, аби ті увійшли у будівлю парламенту, де о 16.00 має продовжитися засідання Верховної Ради.

Під час інциденту виникла невелика бійка між депутатами «Свободи» та правоохоронцями. Під час сутичок було розбито одне скло у дверях та рамка безпеки, через яку зазвичай депутати проходять до Верховної Ради.

Після цього депутати змогли увійти у будівлю Верховної Ради для участі у засіданні.

«Депутатів, які склали присягу, не пускали до Верховної Ради. Від коменданта ми не отримали жодних пояснень, чому закриті двері для депутатів. Ми обійшли усі під’їзди, стукали-стукали, нарешті увійшли», - сказав депутат Юрко Сиротюк.

На запитання, хто розбивав скло, депутат відповів: «Питання має полягати в тому, хто заблокував двері перед народними депутатами. Але ніхто з нас скло не бив».

Як повідомляв УНІАН, представники правоохоронних органів заблокували центральний вхід до будинку Верховної Ради України.

Це сталося після демонтажу представниками ВО «Свобода» залізної огорожі з боку Маріїнського парку.