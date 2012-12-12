Свободівці побилися з «Беркутом»
Депутати від «Свободи» відкрили двері 2-го під’їзду будівлі ВР у зв’язку із заблокованим центральним входом
Декілька народних депутатів від ВО «Свобода» щойно відкрили двері другого під’їзду будівлі Верховної Ради. Як передає кореспондент УНІАН, таким чином депутати намагалися допомогти колегам, аби ті увійшли у будівлю парламенту, де о 16.00 має продовжитися засідання Верховної Ради.
Під час інциденту виникла невелика бійка між депутатами «Свободи» та правоохоронцями. Під час сутичок було розбито одне скло у дверях та рамка безпеки, через яку зазвичай депутати проходять до Верховної Ради.
Після цього депутати змогли увійти у будівлю Верховної Ради для участі у засіданні.
«Депутатів, які склали присягу, не пускали до Верховної Ради. Від коменданта ми не отримали жодних пояснень, чому закриті двері для депутатів. Ми обійшли усі під’їзди, стукали-стукали, нарешті увійшли», - сказав депутат Юрко Сиротюк.
На запитання, хто розбивав скло, депутат відповів: «Питання має полягати в тому, хто заблокував двері перед народними депутатами. Але ніхто з нас скло не бив».
Як повідомляв УНІАН, представники правоохоронних органів заблокували центральний вхід до будинку Верховної Ради України.
Це сталося після демонтажу представниками ВО «Свобода» залізної огорожі з боку Маріїнського парку.