Президію ВР розблокували - засідання продовжується
17:15, 12 грудня 2012Політика
3119 0
Депутати з фракцій опозиції та Партії регіонів розблокували президію Верховної Ради, після чого вечірнє засідання продовжилося.
Як передає кореспондент УНІАН, депутат від ПР Олександр Єфремов, який головує на вечірньому засіданні ВР, запросив членів Тимчасової президії зайняти свої робочі місця.
На даний час трибуна ВР також розблокована.
Водночас поки що не відомо, які досягнуто домовленості для того, щоб розблокування відбулося.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter