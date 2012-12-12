Президію ВР розблокували - засідання продовжується

Як передає кореспондент УНІАН, депутат від ПР Олександр Єфремов, який головує на вечірньому засіданні ВР, запросив членів Тимчасової президії зайняти свої робочі місця.

На даний час трибуна ВР також розблокована.

Водночас поки що не відомо, які досягнуто домовленості для того, щоб розблокування відбулося.