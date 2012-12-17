Більше половини українців сподіваються, що 2013 рік стане для них вдалим - дослідження

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження громадської думки українців відносно підмуків 2012 року, проведеного компанією Research & Branding Group, які на прес-конференції оприлюднив президент компанії Євген Копатько.

При цьому, за його словами, лише 32% опитаних переконані, що вдалим наступний рік буде і для України в цілому, а 21% вважають, що рік буде важким і поганим для країни.

Водночас, повідомив Є. Копатько, 2012 рік в цілому вдалим для себе і родини назвали 25% респондентів, а 9% - вдалим для України.

Важким 2012 рік для себе і родини назвали 18% українців, важким для України - 43%.

На думку Є.Копатька, 2013 рік буде важким для України при вирішенні питань відносин з Європою і Росією. «Я думаю, що під Новий рік ми ще побачимо ті події, які будуть ще резонувати до Нового року, а після нього ми будемо відчувати їхні наслідки», - сказав він.

Експерт висловив переконання, що якщо нова Верховна Рада і надалі працюватиме так, як це відбувається зараз, Україна може отримати дуже серйозну політичну кризу наступного року.