Катеринчук готовий закрити трибуну ВР своїми плечима

Член блоку “Наша Україна - Народна самооборона” Микола КАТЕРИНЧУК відкидає будь-яку можливість розколу коаліції БЮТ та НУ-НС.

Як повідомили УНІАН в прес-службі блоку НУ-НС, про це він заявив сьогодні.

За словами М.КАТЕРИНЧУКА, на сьогодні дійсно відбувається незначна дискусія, але на кардинальні рішення вона не вплине. “Усі члени блоку “Наша Україна – Народна самооборона” підтримають створення демократичної коаліції з БЮТ. Істерія про немов серйозні розходження - це інформаційна атака з боку Партії регіонів”, - сказав він.

М.КАТЕРИНЧУК зазначив, що коаліційна угода сьогодні проходить громадську експертизу, і будь-яка критика буде сприйнята. “Але коаліція демократичних сил буде, оскільки цього хочуть більшість громадян України. Певні розходження в позиціях є ознакою демократичного підходу до формування коаліції”, - додав він.

М.КАТЕРИНЧУК також зазначив, що НУ-НС як член коаліції буде підтримувати ініціативи Юлії ТИМОШЕНКО, за умови її відповідальності. Він також висловив готовність протистояти спробам Партії регіонів блокувати трибуну. “Антикризова коаліція пропрацювала і ви зараз бачите, що у нас криза в ціновій політиці, а інфляція до кінця року буде на рівні 13-14%, тому назва не відобразила змісту діяльності цієї більшості”, - сказав член блоку НУ-НС.