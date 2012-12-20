У Первомайську 60 гірників відмовилися спускатися в шахту через борги із зарплати

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, борг із зарплати становить 3,8 млн. грн, і ще 5 грудня прокуратурою міста Первомайська за фактом невиплати заробітної плати на ім'я директора зазначеного товариства були внесені подання.

Крім того, вищезгаданий факт внесено Первомайським міськвідділом управління МВС до єдиного реєстру заяв і повідомлень про кримінальне правопорушення та інші події, проводиться перевірка.

Це питання перебуває на контролі прокуратури області.