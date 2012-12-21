У Одесі міліція затримала кількох учасників штурму мерії

Як передає кореспондент УНІАН, про це на місці подій повідомив начальник міського управління ГУ УМВС в Одеській області, полковник Володимир Босенко.

На прохання присутніх журналістів уточнити кількість затриманих, В. Босенко відповів, що точне число буде відоме через кілька годин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі прихильники ВО «Свобода», а також підприємці і представники громадських організацій, намагалися штурмом узяти будівлю мерії, в якій проходить засідання сесії міської ради. Учасники штурму зламали вхідні двері до міськради. Також у будівлі був розпорошений сльозоточивий газ. Охорона будівлі мерії намагалася застосовувати вогнегасники і воду з гідрантів проти учасників штурму.

Як заявив УНІАН представник одеського ВО «Свобода», сльозогінний газ застосували не учасники протесту, а охорона мерії. Він додав, що в плани учасників протесту не входило силове захоплення будівлі. За його словами, вони лише хотіли увійти до будівлі, щоб висловити свій протест.

Міліційний спецпідрозділ «Беркут», який прибув за викликом місцевої влади до будівлі Одеської міської ради, відтіснив учасників протесту від будівлі.