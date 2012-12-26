DW: Німецької газети, яка критикує Тимошенко, - де-факто не існує

Про це пише сайт "Німецької хвилі".

Видання провело власне розслідування.

Журналістам не вдалося зв’язатися з "Berliner Tageszeitung". У розділі "контакти" телефони редакції відсутні, натомість там вивішено довжелезний список з прізвищами осіб, які буцімто відповідають за різні відділи газети, та пропонується зв’язатися з ними через електронну пошту. Однак жодна з вказаних адрес не функціонує.

Єдина адреса берлінської, як випливає з самої назви, газети, вказана чомусь в американському Далласі, а єдиний присутній на сайті телефон - у Великобританії. До того ж, цей номер веде на автовідповідач.

"Німецька хвиля" пише, що до 1939-го року в Берліні справді існувала ліберальна газета під такою назвою, доки її не закрили нацисти. Згідно з інформацією Німецької бази даних торгівельних марок, комерційну назву "Berliner Tageszeitung - Berliner Tageblatt" було зареєстровано 2006-го року на ім’я Роземарі Опітц. У відкритих джерелах журналісти видання розшукали Опітц в одному із селищ поблизу Берліна. Втім, телефонна розмова з нею про газету, правами на назву якої вона володіє, виявилась дуже короткою. "Я не хочу і не буду з вами говорити", - категорично заявила жінка. Вона не змогла або не захотіла пояснити, чому не вказано ані поштової адреси редакції, ані телефонних номерів. Опітц лише підтвердила, що має права на газетну назву.

Видання припускає, що таке небажання до спілкування пов'язано з тим, що свого часу "Berliner Tageszeitung" вже опинявся у центрі скандалу. Ще 2008 року німецький часопис "Spiegel" писав, що на газету за введення читачів в оману подавали до суду два столичних видання "Berliner Zeitung" і "Tageszeitung". Річ у тім, що в назві газети спочатку містилось гасло "вперше, починаючи від 1872 року". Позивачі аргументували свою скаргу тим, що нова “Berliner Tageszeitung” не має нічого спільного із закритою нацистами газетою, яка справді вважалася поважною інституцією в світі публіцистики. Тож, ті, хто стоїть за цим проектом, не можуть стверджувати, що відновили вихід газети, яку було засновано понад 130 років тому.

Суд задовольнив вимогу позивачів, однак не зміг вручити сумнівній газеті своє рішення, оскільки у вихідних даних на веб-сторінці "Berliner Tageszeitung" містилася некоректна юридична адреса, повідомляє "Spiegel". Порушення норми, яка зобов'язує вказувати у вихідних даних справжню адресу, потягло за собою ще одне судове рішення, пише далі часопис. За даними "Spiegel", тоді в ролі головного редактора видання, яке опинилось у центрі скандалу, виступав Райко Опітц.

Нині, як вказано на сторінці самої "Berliner Tageszeitung", її головним редактором є пан С.Роулес. Видання припускає, що англійське ім'я пов'язане з тим, що тепер на сайті розміщена американська адреса фірми-видавця.

Провівши дослідження, "Німецька хвиля“ стверджує, що Berliner Tageszeitung – видання-фантом, бо з його редакцією зв'язатися неможливо, воно не має ані телефонів, ані факсів, ані працюючих електронних адрес.