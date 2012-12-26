Азаров назвав найбільше досягнення 2012 року

Про це він заявив сьогодні під час останнього в 2012-му році засідання уряду, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

Глава уряду підбив основні підсумки року, зокрема й щодо соціально-економічного розвитку, підвищення соціальних стандартів, рівня життя громадян.

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«А як на мене, найголовніше, що 2012 року нарешті припинилось скорочення населення нашої країни, - сказав М.Азаров. - З початку року народжуваність збільшилась на 20 тисяч немовлят. Ось цю найдорожчу для нас позитивну тенденцію треба підтримувати і зміцнювати».