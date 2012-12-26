Азаров назвав найбільше досягнення 2012 року
15:34, 26 грудня 2012Політика
1304 0
Прем’єр-міністр України Микола Азаров вважає найголовнішою віхою 2012 року зростання народжуваності.
Азаров підрахував, що народжуваність збільшилася на 20 тисяч
Про це він заявив сьогодні під час останнього в 2012-му році засідання уряду, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.
Глава уряду підбив основні підсумки року, зокрема й щодо соціально-економічного розвитку, підвищення соціальних стандартів, рівня життя громадян.
На тему: Азаров роздав міністрам «цінні вказівки»
«А як на мене, найголовніше, що 2012 року нарешті припинилось скорочення населення нашої країни, - сказав М.Азаров. - З початку року народжуваність збільшилась на 20 тисяч немовлят. Ось цю найдорожчу для нас позитивну тенденцію треба підтримувати і зміцнювати».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter