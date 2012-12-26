В УДАРі хочуть скасувати податкову угоду з Кіпром

Як повідомляється на сайті парламенту, авторами документа є народні депутати Віктор Пинзеник, Марія Матіос, Віктор Чумак (всі із фракції партії “УДАР”).

Даним законопроектом передбачено денонсувати відповідну угоду в частині, що стосується відносин між урядом України та урядом Республіки Кіпр.

Угода була підписана 29 жовтня 1982 року у Москві.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що в разі денонсації угоди буде ліквідовано “надання необґрунтованих податкових пільг”, які “спричиняють негативний вплив як на податкову систему, так і на економіку України в цілому”.

Як зазначають автори законопроекту, згідно з положеннями цієї угоди, від оподаткування звільняються будь-які доходи, що виникають на території України або Кіпру, в тому числі дивіденди, проценти, роялті, доходи від відчуження майна тощо, які перераховуються з однієї країни в іншу, за винятком деяких випадків оподаткування фізичних осіб та доходів постійних представництв.

“Угодою створено сприятливі можливості для резидентів України цілком легально без будь-якого оподаткування виводити за кордон значні суми коштів. Положення угоди також використовуються багатьма нашими підприємствами для створення різних схем з мінімізації податкових зобов’язань”, - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

В ній також зазначається, що у разі прийняття даного законопроекту “збільшаться надходження до державного бюджету України, оскільки з України до Республіки Кіпр щороку перераховуються у вигляді доходів мільярди гривень».