Азаров обіцяє продовжити виплати «вітіної тисячі»

Про це заявив прем`єр-міністр Микола Азаров під час засідання Кабміну.

За його словами, 3 млн громадян вже звернулися за компенсаційними виплатами.

«Це був і буде обумовлений роботою економіки соціальний прогрес. Не такий швидкий, як ми того бажали б, проте стабільний прогрес. Наступного року компенсації будуть продовжені», - сказав прем`єр-міністр, не називаючи суми, виділеної у бюджеті 2013 року на ці цілі.

Як повідомляв УНІАН, вперше поверненням вкладів Ощадбанку СРСР зайнявся уряд Юлії Тимошенко у 2008 році. Розмір компенсаційного платежу становив 1 тис. грн. Обсяг виплачених компенсацій становив 5,8 млрд грн.

З 1 червня 2012 року повторно розпочалися виплати вкладникам Ощадбанку СРСР у відділеннях «Ощадбанку». Планувалося, що вклади будуть відшкодовані близько 6 млн громадян, які не встигли одержати компенсацію у 2008 році. Станом на 26 грудня установи «Ощадбанку» провели компенсаційні виплати 5,3 млн вкладників та їх спадкоємцям на загальну суму 4,5 млрд грн.

У вересні 2012 року передбачалося, що у 2013 році на компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку СРСР буде направлено 8 млрд грн, сума виплати збережеться на рівні 1 тис. грн одному вкладникові.

Разом з тим 4 грудня на засіданні Верховної Ради під час відповіді на запитання при представленні проекту бюджету на 2013 рік заступник міністра фінансів Анатолій Мярковський відмовився назвати точну цифру асигнувань, закладених у бюджеті-2013 на компенсацію вкладів Ощадбанку СРСР, відзначивши лише, що на обслуговування державного боргу і виплату знецінених заощаджень у цілому передбачено 35 млрд грн.