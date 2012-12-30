Мажоритарщик Шаповалов не виключає, що може вийти з фракції ПР

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав під час прес-конференції у Кременчуці.

За словами Ю.Шаповалова, він готовий вийти з фракції Партії регіонів у тому разі, якщо зрозуміє, що не зміг за цей період допомогти Кременчуку.

«Протягом року вирішу, чи не помилився я, що увійшов до провладної більшості. Сьогодні це шлюб за розрахунком... Якщо за рік не допоможу Кременчуку, то вийду з більшості», - сказав Ю.Шаповалов.

При цьому він відзначив, що протягом року планує «завести у місто 15-20 млн грн держсубвенцій, зменшити суму відрахувань з Кременчука до держказни».

Також Ю.Шаповалов підкреслив, що залишається позапартійним депутатом. «Я не вступив у лави Партії регіонів, а став членом їх фракції... Позафракційним депутатом я б не зміг реалізовувати свою програму», - пояснив Ю.Шаповалов.