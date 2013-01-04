Янукович збирається розслідувати, що там напідписував Каськів

Президент України Віктор Янукович вважає, що випадок з сумнівним підписанням документа щодо будівництва LNG-термінала повинен бути розслідуваний і мають бути зроблені конкретні висновки.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті “Комсомольская правда в Украине”.

Водночас В.Янукович підкреслив: “Альтернативи будівництву LNG-термінала у нашої країни немає. Цей проект покликаний забезпечити реальну енергетичну незалежність України. Це відповідальне і складне завдання, яке стоїть сьогодні перед урядом”.

При цьому він додав: “Ми розуміємо, що на цьому шляху нас чекають перешкоди. Але жодні технічні неув`язки не зупинять нас. Проект LNG-термінала має бути реалізований. Випадок з сумнівним підписанням документа повинен бути розслідуваний і мають бути зроблені конкретні висновки”.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співробітництво в реалізації національного проекту «LNG-термінал».

Пізніше виявилося, що Джорді Бонвєї, який підписав документ від іспанської сторони, не мав на це повноважень.

За тиждень до підписання угоди голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав Каськів заявляв про наявність інформації про підготовку «інформаційної атаки» з метою дискредитації проекту «LNG-термінал».

Для вивчення обставин підписання угоди було створено міжвідомчу комісію, яку очолив на той час в.о. першого віце-прем`єра Валерій Хорошковський.

Результати розслідування комісії поки що невідомі, а В.Хорошковський подав у відставку через незгоду з повторним призначенням Миколи Азарова на посаду прем`єр-міністра.

21 грудня 2012 року на закритому засіданні Кабінет міністрів постановою № 1178 скасував надання 2,305 млрд грн державних гарантій на 2012 рік для реалізації проекту «LNG-термінал».