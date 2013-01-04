В Україну привезли «Незалежність»

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Чорноморнафтогаз».

Згідно з повідомленням, буксири-судна забезпечення «Мис Тарханкут» і «Федір Урюпін» провели буксирування самопідйомної плавучої бурової установки «Незалежність» із турецького порту Гіресун до Криму.

«Бурова установка була встановлена на рейді бази буріння й облаштування Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» біля кримського селища Чорноморське й пройшла митне оформлення», - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні зазначається, що саме буксирування бурової зайняло чотири доби, подолавши шлях у 418 миль.

Як повідомляв раніше УНІАН, великий український видобувник газу - ДАТ «Чорноморнафтогаз» планує запустити бурову установку «Незалежність» на одеському родовищі природного газу до кінця 2012 року.

Самопідйомна плавуча бурова установка «Незалежність» була спроектована й побудована на сінгапурській судноверфі Keppel FELS у 2012 році.

Оснащена найсучаснішим обладнанням, і, разом із СПБУ «Петро Годованець», стане найбільш високотехнологічною та потужною СПБУ в Чорноморському регіоні.

Має найкращі характеристики в своєму класі як за глибиною постановки (до 120 м), так і за глибиною буріння (9 144 м). Здатна бурити 12 свердловин з однієї постановки.

За погодними умовами СПБУ здатна працювати при штормі з висотою хвиль до 15 метрів і швидкістю вітру до 130 кілометрів на годину.

Одеське й Безіменне газові родовища були відкриті в 1988 році. В 2006 році на Одеському родовищі почалися роботи з його освоєння й було встановлено блок-кондуктор БК-1. Проте через відсутність коштів роботи було призупинено. З цього моменту до 2011 року на родовищах проводилися лише геологорозвідувальні роботи з уточнення запасів. Відкриття нового продуктивного горизонту на Одеському родовищі дозволило збільшити сумарні запаси обох родовищ до 22 млрд кубометрів природного газу.