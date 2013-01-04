Міністр оборони обіцяє створити армію нового зразка

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, про це сьогодні під час робочої поїздки до 114-ї Івано-Франківської бригади тактичної авіації сказав міністр оборони України Павло Лебедєв.

Він провів зустріч з військовослужбовцями гарнізону, представниками ветеранських організацій області, в ході якої розповів про хід реформування Української армії. Він зазначив, що робота з повного переходу Збройних Сил України на комплектування за контрактним принципом триває.

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«Нам не потрібні солдати, які півроку входять у курс справ, а півроку готуються до звільнення», – зазначив П.Лебедєв.

Він відзначив, що наразі стоїть завдання створити сучасні Збройні Сили нового зразка: добре підготовлені та соціально захищені.

Крім того, під час відвідин командир бригади тактичної авіації полковник Сергій Голубцов доповів міністрові, що авіатори 114-ї Івано-Франківської бригади тактичної авіації виконали план польотів на 118 відсотків від показника попереднього року.

«У 2012 році наші пілоти піднімались у небо понад півтисячі разів. Завдяки цьому чимало з них підняло свою класність, а молоді льотчики отримали допуск до самостійних польотів» – сказав С.Голубцов.

П.Лебедєв також оглянув стоянку літаків і вертольотів, місце розташування чергової ланки, ознайомився з бойовими можливостями МіГ-29, несенням служби авіаторами на бойовому чергуванні.

Він спостерігав за практичними діями з підйому у повітря чергової ланки бригади тактичної авіації, які класифікували умовного порушника повітряного кордону нашої держави та здійснили його перехоплення.