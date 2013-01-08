Опозиція наполегливо вимагає звіту Арбузова

Опозиція вимагатиме заслуховування в парламенті інформації Сергія Арбузова щодо фінансової ситуації в Україні перед звільненням його з посади голови Національного банку України.

Про це сьогодні УНІАН повідомив народний депутат від фракції “Батьківщина”, голова комітету ВР з питань свободи слова та інформації Микола Томенко.

Він зауважив, що опозиція протягом останніх місяців неодноразово наголошувала на необхідності заслуховування такої інформації, однак ні глава уряду, ні голова НБУ жодного разу цього не зробили. М.Томенко наголосив, що досі не зрозуміло, в якому стані перебувають золотовалютні резерви України, яким буде реальний курс гривні у 2013 році та багато інших питань. “Тому ми будемо вимагати перед голосуванням про звільнення голови Нацбанку заслухати інформацію про діяльність НБУ та в якому стані перебуває фінансова сфера”, - сказав М.Томенко. За словами народного депутата, таку інформацію можна заслухати вже 11 січня під час години запитань до уряду у парламенті.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович вніс в парламент проект Постанови про звільнення С.Арбузова з посади голови Національного банку України. Проект зареєстрований під номером 1199. Подання - 24.12.2012.

24 грудня Президент В.Янукович затвердив новий склад Кабінету міністрів на чолі з прем'єром Миколою Азаровим, і призначив С.Арбузова першим віце-прем'єром.